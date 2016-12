In Oder-Spree ist erneut eine Landratswahl wegen zu geringer Wahlbeteiligung gescheitert. Die SPD fordert nun, die Direktwahl ganz abzuschaffen. Doch woran liegt es eigentlich, dass so wenige Brandenburger sich für diese Wahlen interessieren? Von Robin Avram

"Landratswahl in xxx gescheitert" – diese oder leicht anders lautende Überschriften konnten langjährige Leser von rbb|24 seit Einführung der Direktwahl im Jahr 2010 bereits satte 21 Mal lesen. So oft gingen nicht genügend Brandenburger an die Wahlurne, um in den ersten und zweiten Wahlgängen in den Weiten der Mark ein neues Verwaltungs-Oberhaupt in Amt und Würden zu bringen. Nur fünf der 26 direkten Wahlgänge bei den Landratswahlen brachten einen Sieger hervor. 5:21, im Handball nennt man das eine Klatsche - nur hat in diesem Fall die Demokratie verloren. Statt Schampus gab es für all die Wahlsieger nur Selters.

So auch für Rolf Lindemann (SPD), den Landrats-Kandidaten in Oder-Spree. Am Sonntag gab ihm nur jeder achte Wahlberechtigte im Landkreis seine Stimme. Das reichte zwar, um gegen den anderen Stichwahl-Kandidaten Sascha Gehm (CDU) zu gewinnen – aber das erforderliche Quorum von 15 Prozent verfehlte Lindemann deutlich. Woran es lag, dass die überwältigende Mehrheit der Bürger der Wahl fern blieb? "Die Gründe erschließen sich mir nicht so ganz, denn es wird ja immer wieder gefordert, dass mehr Beteiligung Platz greifen soll", sagte Lindemann am Wahlabend dem rbb.

Dabei zeigt die Wahl in Oder-Spree durchaus exemplarisch, warum so vielen Brandenburgern die Landrats-Wahlen offenbar herzlich egal sind.