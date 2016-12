Aus Hessen an die Havel: Der Kasseler Stadtbaurat Christof Nolda soll nach dem Willen von Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) neuer Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt werden.



Nach einer Mitteilung des Rathauses hat Jakobs Nolda dem Stadtparlament (SVV) zur Wahl vorgeschlagen. Am Mittwoch soll die SVV Nolda dann wählen. Nach der Vorstellung der beiden verbliebenen Kandidaten für das Amt des Baubeigeordneten in den Rathausfraktionen am Montag habe sich eine deutliche Mehrheit der Fraktionen für die Wahl von Christof Nolda ausgesprochen, begründete der Oberbürgermeister den Wahlvorschlag.



Christof Nolda ist 54 Jahre alt und verheiratet. Er ist Diplom-Ingenieur für Architektur und leitet seit 2012 in Kassel als Stadtbaurat das Dezernat für Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen.