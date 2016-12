Bayern soll Zeugnisse nicht mehr anerkennen - Lehrerverband: Berlin hat zu viele Einser-Abiturienten

12.12.16 | 14:25 Uhr

Die Zahl der Berliner Abiturienten, die mit der Note 1,0 abschlossen haben, ist binnen zehn Jahren von 17 auf über 230 angestiegen. Das liege an gesenkten Anforderungen, bemängelt der Deutsche Lehrerverband - und fordert eine drastische Reaktion. Die Gewerkschaft ist empört.

Der Deutsche Lehrerverband beklagt eine Inflation von sehr guten Abiturnoten, unter anderem in Berlin. Innerhalb von zehn Jahren habe sich die Zahl der Abiturabschlüsse mit einer Note von 1,0 um das Vierzehnfache erhöht: von 17 auf 234. "So viel besser können die Schüler nicht geworden sein", sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Josef Kraus am Montag dem rbb. "Da ist einfach die Messlatte niedriger gelegt worden."

Die Schuld sei jedoch nicht bei Lehrern und Schülern zu suchen, sondern in der Politik. Die Anforderungen an die Berliner Abiturienten seien immer weiter gesenkt worden. "In dem Moment, in dem ich die Ansprüche der letzten beiden Jahre vor dem Abitur und das Niveau der Abitur-Aufgaben runterziehe beziehungsweise in dem ich die Beurteilungsrichtlinien liberalisiert werden, kommen einfach bessere Noten heraus."



Kraus riet Bundesländern wie Bayern, in der Kultusministerkonferenz damit zu drohen, die Berliner Abiturzeugnisse nicht mehr anzuerkennen. Eine solche Drohung könne bereits "erfahrungsgemäß sehr heilsam sein", sagte Kraus dem rbb. Zuvor hatte er schon in der "Bild"-Zeitung gewarnt: "Zeugnisse dürfen nicht zu ungedeckten Schecks werden."



GEW: Es gibt einheitliche Standards

Die Lehrergewerkschaft GEW widersprach am Montag. Seit diesem Schuljahr gebe es für alle Bundesländer einen gemeinsamen Pool an Prüfungsaufgaben und damit einheitliche Standards, erklärte der Berliner GEW-Chef Tom Erdmann am Montag. "Die Vergleichbarkeit ist also vorhanden."



"Er strebt damit offenbar die Rückkehr in die Kleinstaaterei im Bildungsbereich an", kritisierte Erdmann die Äußerungen von Kraus. "Für uns ist ganz klar: Ein Berliner Abitur muss ohne Wenn und Aber in allen Bundesländern anerkannt werden!" Bereits im Sommer war Kritik an den Matheprüfungen in der zehnten Klasse laut geworden. Lehrer aus Berlin und Brandenburg beklagten sich über Aufgaben, wie aus den Ziffern 2, 3 und 6 die größte dreistellige Zahl zu binden. Berlins Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) rechtfertigte einfache Aufgaben: Diese seien aus didaktischen Gründen gut für einen Einstieg, "damit die jungen Menschen motiviert sind und nicht Angst haben".