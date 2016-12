AfD scheitert in weiterem Wahlgang - Gauland kann Verfassungsschutz nicht mitkontrollieren

15.12.16 | 19:59 Uhr

Seit zwei Jahren versucht die AfD im Brandenburger Landtag in die Kommission zu gelangen, die den Verfassungsschutz kontrolliert. In einem weiteren Anlauf scheitert nun auch Fraktionschef Alexander Gauland.





Brandenburgs AfD-Fraktionschef Alexander Gauland ist im Potsdamer Landtag bei der Wahl zur Parlamentarischen Kontrollkommission durchgefallen. Gegen Gauland stimmten 23 Abgeordnete, 14 stimmten für ihn. Es gab 40 Enthaltungen und zwei ungültige Stimmen. Zur AfD-Fraktion im Landtag gehören zehn Abgeordnete. Mehr als zwei Jahre nach der Landtagswahl bleibt die AfD bei der Parlamentarischen Kontrollkommission damit weiter außen vor.

Der AfD-Politiker wertete die Wahl in einer Erklärung als "Akt der Ausgrenzung". Das Ergebnis zeige, so Gauland, "dass im Brandenburgischen Landtag noch nicht einmal das demokratische Minimum" gelte. Er kündigte an, dass seine Fraktion in Ruhe über weitere Schritte beraten werde.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Björn Lüttmann, sagte, es habe möglicherweise bei Abgeordneten Vorbehalte gegeben, weil sich die AfD und auch Gauland selbst weiter radikalisiert hätten. Außerdem wolle Gauland im nächsten Jahr auch in den Bundestag gewählt werden. "Damit hat er selbst Zweifel an einer verlässlichen Mitarbeit in der Kommission genährt."

Die Abstimmung fand in einer geheimen Wahl statt. In der SPD-Fraktion habe es die Linie gegeben, sich zu enthalten, sagte Lüttmann. "Aber in geheimer Wahl ist die Abstimmung der Abgeordneten nicht nachzuvollziehen."

Zwei Kandidaten bereits gescheitert

Vor Gauland hatte die AfD bereits versucht, zwei andere Abgeordnete in der Kommission zu platzieren, die den Verfassungsschutz kontrolliert. Andreas Kalbitz war aber wegen seiner Mitgliedschaft in rechtsgerichteten Vereinen als Kandidat abgelehnt worden. Anschließend war der AfD-Abgeordnete Andreas Galau bei mehreren Wahlen durchgefallen. Ihm wurde seine frühere Mitgliedschaft bei den rechtsgerichteten Republikanern vorgehalten.

Das Landesverfassungsgericht hatte auf Antrag der AfD geurteilt, dass auch ein Kandidat aus ihren Reihen zumindest die Möglichkeit haben müsse, sich den anderen Fraktionen vorzustellen. Allerdings habe kein Kandidat einen Anspruch, dann auch gewählt zu werden. Gauland hatte sich vergangene Woche den Fragen der anderen Abgeordneten gestellt. Inhaltlich war es bei der Befragung unter anderem um die Haltung Gaulands zur Politik Ungarns und auch zur Identitären Bewegung gegangen. Der AfD-Politiker hatte jeglichen Zweifel an seiner Verfassungstreue zurückgewiesen.