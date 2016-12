Der AfD-Bundesvize Alexander Gauland will in Brandenburg den Verfassungsschutz mitkontrollieren. Gauland hat sich am Mittwoch im Landtags-Hauptausschuss den Fragen der Abgeordneten gestellt, um in die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt zu werden. Im Landtag war zuvor ein anderer AfD-Kandidat bei der Wahl für das Gremium mehrfach durchgefallen.