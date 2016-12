Im Streit um die Rückzahlung rechtswidriger Beiträge für alte Kanalanschlüsse rechnet der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) mit zehntausenden neuen Forderungen nach Schadenersatz.



Nach Einschätzung des VDGN sei der einzige Weg, diese Ansprüche nun noch geltend zu machen, das so genannte "Staatshaftungsgesetz der DDR", teilte Verbandspräsident Peter Ohm am Donnerstag in Potsdam mit. Dieses Gesetz sei in Brandenburg und Thüringen weiter gültig, sagte Ohm. Unbedingt zu beachten aber sei, dass die Frist für die Anträge am Freitag (16. Dezember) auslaufe.



Für Betroffene, die keine Klage gegen ihre Bescheide eingelegt hatten, sei dieser Klageweg die einzige Möglichkeit, ihre Rückforderungen noch geltend zu machen, betonte Ohm.