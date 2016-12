Der frisch ernannte Berliner Bau-Staatssekretär Andrej Holm (parteilos) erwartet keine überraschenden Wendungen in seinen Stasi-Akten. "Ich habe alles gesagt, was ich wusste", sagte der 46-Jährige am Mittwoch im rbb. Er räumte aber ein, dass es in den Akten Dinge gebe könnte, an die er sich nicht mehr erinnere, so Holm im Inforadio. Er habe aber niemanden persönlich bespitzelt.