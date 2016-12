Lkw-Fahrer in Polen beerdigt - Letztes Geleit für Łukasz U.

30.12.16 | 12:40 Uhr

Der polnische Lastwagenfahrer, der bei dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz getötet wurde, wird heute in seiner Heimat beigesetzt. Kollegen wollen ihm mit einem Lkw-Konvoi das letzte Geleit geben.

Der polnische Lastwagenfahrer, der bei dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz erschossen wurde, wird Freitagmittag in seiner Heimat beigesetzt. Bei einem Trauergottesdienst in dem Ort Banie bei Stettin haben Familie und Freunde Abschied von dem 37-Jährigen genommen. An der Feier nahmen auch Staatspräsident Andrzej Duda und die Leiterin der Kanzlei von Regierungschefin Beata Szydlo, Beata Kempa teil. Fahrerkollegen wollen Łukasz U. anschließend mit einem Lkw-Konvoi das letzte Geleit zum Friedhof geben, wie polnische Medien berichteten.



Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri hatte am 19. Dezember den Lastwagen von Łukasz U. in Berlin entführt und als Waffe bei seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz missbraucht. Dabei wurden elf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. Der Pole als zwölftes Opfer wurde tot auf dem Beifahrersitz gefunden. Vermutungen, wonach U. selbst in das Lenkrad eingegriffen und damit noch Schlimmeres verhindert wurde, bestätigten sich indes nicht. Medienberichten zufolge soll er schon Stunden vor dem Attentat einen Kopfschuss erlitten haben. Der Lkw wurde wohl durch eine Bremsautomatik gestoppt.



Weise sieht keine Versäumnisse im Fall Amri

Nach den bisherigen Ermittlungen zum Terroranschlag vom Breitscheidplatz sieht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) keine Versäumnisse im eigenen Haus. "Bis jetzt kann ich keine Fehler im Fall Amri erkennen", sagte Behördenchef Frank-Jürgen Weise der "Bild"-Zeitung. Amri sei nicht durch das Raster des BAMF geschlüpft. Für eine abschließende Bewertung sei es aber noch zu früh. Amri war 2011 als tunesischer Flüchtling nach Italien gekommen, saß dort wegen verschiedener Straftaten mehrere Jahre hinter Gittern und kam im Juli 2015 nach Deutschland. Immer wieder täuschte der mittlerweile getötete mutmaßliche Attentäter die deutschen Behörden, benutzte Aliasnamen, stellte mehrere Asylanträge, kam vorübergehend in Abschiebehaft, lebte mal in Nordrhein-Westfalen, mal in Berlin. Schließlich entzog er sich der Überwachung der Behörden.