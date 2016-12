Anträge an den Entschädigungsfonds können laut Ministerium an den Verein für Verkehrsopferhilfe in Berlin gerichtet werden. Der Verein hat auf seiner Homepage Adresse und Telefonnummer angegeben , an die sich die Geschädigten des Berliner Anschlags vom Montag wenden können. Der Verein ist eine Einrichtung der deutschen Autohaftpflichtversicherer. Die Verkehrsopferhilfe hilft unter anderem in Fällen, in denen das Auto vorsätzlich als Tatwaffe eingesetzt wird.

Das Ministerium sagte zu, die Ausschlussregel vor dem Hintergrund des Berliner Anschlags zu überprüfen, so das RND. "Sollten sich mit Blick auf die Geschehnisse in Berlin aus der Abgrenzungsregelung Nachteile für die Betroffenen ergeben, so wird das BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) prüfen, ob im geplanten Gesetzgebungsvorhaben Änderungen vorgenommen werden müssen", wird das Ministerium zitiert. Bereits seit Längerem arbeite das Sozialministerium an einer Novellierung des Entschädigungsrechts.

Bei dem Anschlag in Berlin war am Montag ein Lkw auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gelenkt worden. Zwölf Menschen starben, mehr als 50 wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter Anis Amri wurde am frühen Freitagmorgen in Mailand erschossen. Er war in eine Routinekontrolle der italienischen Polizei geraten und hatte den Angaben zufolge sofort eine Waffe gezogen. Zuvor war europaweit nach dem 24-jährigen Tunesier gefahndet worden.