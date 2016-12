Die ehemalige FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher ist tot. Wie der bayerische Landesverband der Liberalen am Freitag in München mitteilte, starb sie bereits am Mittwoch im Alter von 95 Jahren. Unter Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) war Hamm-Brücher Staatsministerin im Auswärtigen Amt. 1994 kandidierte sie für das Amt des Bundespräsidenten. Großen Respekt erwarb sich Hamm-Brücher vor allem durch politische Geradlinigkeit und Prinzipientreue.

Geboren wurde Hildegard Hamm-Brücher am 11. Mai 1921 in Essen, wuchs aber mit ihren vier Geschwistern in Berlin-Dahlem auf. Nachdem die Kinder früh beide Eltern verloren hatten, zogen sie zur Großmutter nach Dresden. Da diese Jüdin war, musste Hamm-Brücher ihre Schulausbildung unterbrechen und zum Abitur nach Konstanz ziehen. Später studierte sie in München Chemie und legte ihre Promotion ab.

Ihr Doktorvater schützte und förderte sie, obwohl sie nach den Rassengesetzen als "Halb-Jüdin" galt. Drei Tage vor ihrem 24. Geburtstag endete der Weltkrieg, und die junge Frau empfand das Erlebte als einen persönlichen Lebensauftrag für die Zukunft. Gefördert vom späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss, fand sie ihre politische Heimat schon früh in der FDP. 1963 wurde sie in den Bundesvorstand der Partei gewählt.