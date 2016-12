Ein Berliner Antifa-Aktivist muss sich seit Mittwoch zum dritten Mal vor Gericht verantworten. Die Frage, ob er zum gewaltsamen Durchbruch einer Polizeisperre aufgerufen hat, konnte am ersten Prozesstag erneut nicht geklärt werden.

In Dresden hat am Donnerstag das Revisionsverfahren gegen den Antifa-Aktivisten Tim H. begonnen. Nach seiner Verurteilung 2013 und dem Berufungsverfahren 2015 steht der Berliner inzwischen zum dritten Mal vor Gericht. Zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Dresden ging es um ein Stimmgutachten, das Aufschluss darüber geben sollte, ob H. per Megafon zum Durchbruch einer Polizeisperre aufgerufen hat.