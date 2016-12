Berliner Grünen-Abgeordneter kandidiert nicht mehr - Hans-Christian Ströbele hört auf

13.12.16 | 21:41 Uhr

20 Jahre lang gehörte Hans-Christian Ströbele dem Bundestag an, den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg gewann der Grüne viermal in Folge. Am Dienstag erklärte der 77-Jährige: Es reicht. Zur Bundestagswahl 2017 wird er nicht mehr antreten.



Der grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele verzichtet auf eine weitere Kandidatur für den Bundestag. Ströbele habe seine Entscheidung am Abend dem Berliner Kreisverband Kreuzberg-Friedrichshain mitgeteilt, bestätigte ein Sprecher der Grünen am Dienstag. Der 77-Jährige teilte die Entscheidung am Abend nochmal via Twitter mit. "Ich möchte mir den Stress von nun noch mal insgesamt fünf Jahren nicht weiter antun", sagte Ströbele am Abend der Deutschen Presse-Agentur.

Einziger grüner Bundestagsabgeordneter mit Direktmandat

Ströbele ist seit 1998 ununterbrochen Bundestagsabgeordneter der Grünen. 1985 war er erstmals als Nachrücker für zwei Jahre in das Parlament gekommen. Seit 2002 hat er viermal in Folge ein Direktmandat im Berliner Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg geholt - er ist der einzige Grüne, dem das bisher gelang. Im September 2013 war der in Halle an der Saale geborene Ströbele zum letzten Mal direkt gewählt worden. Schon damals hatte es Zweifel gegeben, ob er eine weitere Legislaturperiode schafft. Eine Krebserkrankung hatte ihn geschwächt. Doch dann erklärte der Mann mit den markanten Augenbrauen: "Ich will nicht nur von außen zusehen, sondern mitmischen."

Schily nennt ihn "Altersradikalen"

Und das gelang dem Juristen, der in Moabit lebt, dann noch mehrere Male: Die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden machten die Überwachung des US-Geheimdienstes NSA und anderer Dienste zum Riesenthema - und boten Ströbele noch einmal eine große Bühne. Im Oktober 2013 flog er nach Moskau, um Snowden dort zu treffen. Sichtbar genoss er die Aufmerksamkeit. Als die Verwicklungen des BND in die NSA-Aktivitäten bekannt wurden, sagte Ströbele: "Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass der BND in dem Ausmaß verheimlicht, irreführt, täuscht und lügt." Früher war Ströbele bei der SPD, als Anwalt verteidigte er RAF-Terroristen, bei der Gründung der "taz" und der Alternativen Liste in Berlin war er dabei. Er würde nie widersprechen, wenn man ihn einen klassischen 68er nennt. Er ist Pazifist geblieben - und hat sich mehrere Male mit seiner früheren Partei angelegt. Otto Schily, als SPD-Innenminister verantwortlich für umstrittene Sicherheitspakete, nennt Ströbele heute einen "Altersradikalen", einen "Fundamentalisten mit aberwitzigen politischen Positionen". Und Ströbele selbst macht aus seinen Überzeugungen kein Hehl: "Die Revolution, die ich wollte, haben wir leider nicht erreicht. Wir wollten die Räterepublik, nicht eine Demokratie, in der die Bürger nur alle vier Jahre gefragt werden", hat er dem "SZ-Magazin" gesagt.



AfD-Kandidat Gauland wird als Alterspräsident wahrscheinlicher

Durch Ströbeles Rückzug wird ein Alterspräsident der AfD im nächsten deutschen Bundestag wahrscheinlicher: Schafft es die rechtspopulistische Alternative für Deutschland wie erwartet 2017 ins Parlament, wäre der stellvertretende Parteivorsitzende Alexander Gauland (75) aus Brandenburg ein wahrscheinlicher Kandidat. Gauland wird im Wahlkreis 63 antreten, der Frankfurt (Oder) und den Landkreis Oder-Spree umfasst. Der Alterspräsident hat mehrere Sonderrechte, das prominenteste ist, dass er die erste Sitzung direkt nach der Wahl eröffnet. In der Regel bekommt der älteste Abgeordnete dieses Amt. Noch ist das der 80-jährige hessische CDU-Politiker Heinz Riesenhuber, Ströbele ist der zweitälteste. Auch Riesenhuber wird 2017 nicht mehr kandidieren, der Favorit auf seine Nachfolge war bis zum Dienstagabend Hans-Christian Ströbele.

Ströbele: "Kein Rückzug aus der Politik"

Der hatte Ende November bestätigt, dass Parteifreunde ihn gebeten hatten, noch einmal anzutreten - auch, um Gauland als Alterspräsidenten zu verhindern. Ströbele aber hatte gesagt, er werde nicht allein aus diesem Grund noch einmal kandidieren, sondern alles in seine Überlegungen miteinbeziehen. Allerdings gibt es mit Hermann Otto Solms von der FDP einen weiteren Kandidaten, sofern die Liberalen den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen. Solms ist 76 Jahre alt und hat laut dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner "unverändert Feuer". Man müsse ihn also gar nicht zur Kandidatur bitten und drängen. Hans-Christian Ströbele will bis zum Herbst 2017 nochmal Vollgas geben, das hat er am Dienstagabend deutlich gemacht. "Ich habe noch viel vor", sagte Ströbele. Einen Rückzug aus der Politik bedeute sein Abschied vom Bundestag nicht. Das habe er seinen Parteigenossen in Friedrichshain-Kreuzberg gesagt.