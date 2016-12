Seit dem Unwetter im Sommer ist der Gleimtunnel für den Autoverkehr gesperrt. Wenn es nach Berlins Verkehrsstaatssekretär Kirchner geht, wird das auch so bleiben. Er will nämlich die Gleim- sowie die anschließende Stargarder Straße zur Fahrradstraße machen.

Die Pläne des Senats zum Ausbau des Radverkehrs in Berlin werden konkreter. Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) will die Gleim- und die Stargarder Straße zur Fahrradstraße machen, wie er der "Berliner Zeitung" (Mittwoch) sagte.

Damit entstünde parallel zur nördlichen Ringbahn eine neue Fahrradverbindung, die an die bereits bestehende Fahrradstraße in der Schwedter Straße anknüpft. "Mit der Fahrradstraße reagieren wir auch auf den steigenden Radverkehr auf dieser Strecke", so Kirchner.