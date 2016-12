Zuvor hatte bereits Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den Berliner Senat aufgerufen, seine Haltung zur Videoüberwachung "dringend" zu überdenken.



De Maizière verwies in der "Bild am Sonntag" auf die Linie der Bundesregierung: "Das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein Gesetz beschlossen, das die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen erleichtert und damit einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung leisten wird." An öffentlichen Orten wie Sportstätten oder Einkaufszentren soll eine verstärkte Videoüberwachung erlaubt werden. Dafür will de Maizière das Datenschutzgesetz verändern, so dass Sicherheitsbelange stärker als bisher bei Entscheidungen über Videoüberwachung berücksichtigt werden.

Zusätzlich arbeite man daran, Gesichtserkennungs-Software einsetzen zu können, so der Minister. "Dann könnte man zur Fahndung ausgeschriebene Personen leichter entdecken, immer wenn sie an einer Videokamera vorbeikommen." Neben dieser sogenannten "intelligenten" Überwachung seien auch Lesesysteme für Kfz-Kennzeichen vorgesehen.