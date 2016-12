Angriff an der Hermannstraße - Mutmaßlicher U-Bahn-Treter bleibt in Untersuchungshaft

28.12.16 | 17:11 Uhr

Der mutmaßliche U-Bahn-Treter von der Berliner Hermannstraße kommt nicht frei. Über die Feiertage saß Svetoslav U. bereits in der JVA Moabit - am Mittwoch bestätigte die Staatsanwaltschaft: Er wird in Untersuchungshaft bleiben.



Der Hauptverdächtige im Falle eines brutalen Angriffs im Berliner U-Bahnhof Hermannstraße bleibt in Untersuchungshaft. Das bestätigte die Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft, Karin Müller, am Mittwoch auf Anfrage von rbb|24. Der mutmaßliche sogenannte U-Bahn-Treter werde bis auf weiteres nicht freikommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-jährigen Svetoslav U. gefährliche Körperverletzung vor. Falls er diesbezüglich verurteilt wird, drohen ihm zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft. Eine Anklage wegen eines versuchten Tötungsdeliktes muss U. aber offenbar nicht fürchten. Es sei nicht damit zu rechnen, dass die Ermittlungen gegen den Mann auf diesen Punkt ausgeweitet werden, hatte Müller dem rbb gesagt.

Gründe für die U-Haft bleiben bestehen

Der Haftrichter hatte die Untersuchungshaft gegen U. mit Fluchtgefahr und der Schwere der ihm vorgeworfenen Tat begründet. An diesen Haftgründen habe sich nichts geändert, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Svetoslav U. steht im Verdacht, am 27. Oktober eine junge Frau auf der Treppe des U-Bahnhofs in Neukölln unvermittelt in den Rücken getreten zu haben. Die ahnungslose 26-Jährige stürzte und brach sich einen Arm. Erst nach Veröffentlichung eines Videos aus einer Überwachungskamera, mehrere Wochen nach der Tat, ermittelte die Polizei zunächst einen Begleiter. Dadurch konnte sie den Hauptverdächtigen Svetoslav U. schließlich identifizieren. Zielfahnder des Berliner Landeskriminalamts nahmen U. am 17. Dezember am Zentralen Omnisbusbahnhof (ZOB) fest. Er sitzt in der JVA Moabit. Die Behörden ermitteln außerdem gegen zwei Brüder und einen Bekannten des Hauptverdächtigen. Sie sollen mit am Tatort gewesen sein. Die Tat hatte eine Debatte über die Frage ausgelöst, ob in Zukunft schneller öffentlich gefahndet werden solle.

U-Haft darf in der Regel höchstens sechs Monate lang dauern

Die Untersuchungshaft darf in Deutschland höchstens sechs Monate lang dauern - in jedem Fall endet sie, wenn ein rechtskräftiges Urteil gefällt ist. In Ausnahmefällen darf das Oberlandesgericht diese U-Haft-Frist allerdings verlängern. Falls aber Staatsanwaltschaft und Gericht den Fall nicht schnell genug bearbeiten, muss das Oberlandesgericht den Beschuldigten irgendwann aus der U-Haft entlassen - weil die Justizbehörden in vielen deutschen Städten überlastet sind, kommt das immer wieder vor. Wird der Beschuldigte später zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, wird die Untersuchungshaft in der Regel auf diese Strafe angerechnet. Der Untersuchungshäftling selbst kann jederzeit eine Haftprüfung beantragen. Dann entscheidet das Gericht, ob der Haftbefehl aufgehoben oder außer Vollzug gesetzt wird. Wurde er - wie im Fall von Svetoslav U. - wegen Fluchtgefahr erlassen, muss der Haftbefehl dann ausgesetzt werden, wenn auch mildere Mittel wie eine Kaution reichen.