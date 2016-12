Der Senat soll den Gesetzentwurf für mehr Fahrradwege schneller bearbeiten: Das will die Initiative "Volksentscheid Fahrrad" erreichen und klagt deshalb vor dem Verwaltungsgericht. Nach eigenen Angaben haben die Aktivisten die Klage auf Untätigkeit am Donnerstagmorgen eingereicht. Nach mehr als fünf Monaten solle der Senat die juristische Zulässigkeitsprüfung des Radverkehrsgesetzes endlich abschließen, fordert die Initative. Sie wirft dem Senat vor, die Bearbeitung des Gesetzesentwurfs absichtlich zu verzögern.

Die für den Gesetzesentwurf zuständige Innenverwaltung begründet die lange Bearbeitungszeit anders. Die Prüfung dauere so lange, weil auch die Verwaltung von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) fachlich einbezogen sei und sich beteiligen müsse.

Für ihren Gesetzesentwurf hat die Initiative ein Volksbegehren gestartet und mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Seit Juli liegt der Entwurf dem Senat vor und wird juristisch geprüft. Eine Frist, innerhalb der die Prüfung abgeschlossen sein muss, gibt es nicht. Das Abgeordnetenhaus wird sich erst mit dem Gesetzesentwurf befassen, wenn die juristische Prüfung abgeschlossen ist. Das wird nun erst unter der neuen rot-rot-grünen Landesregierung der Fall sein, die wahrscheinlich am Donnerstag ihre Arbeit beginnt.

Im Koalitionsvertrag haben SPD, Linke und Grüne weite Teile der Forderungen des Volksentscheids Fahrrad übernommen. Die Koalitionäre wollen zum Beispiel an allen Berliner Hauptstraßen mindestens zwei Meter breite Fahrradstreifen einrichten und Fahrradparkhäuser unter anderem am Ostkreuz und am Hauptbahnhof aufbauen.