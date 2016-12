Rot-Rot-Grün hält vorerst an Holm fest

Rund vier Stunden lang beharkten sich die rot-rot-grünen Spitzenleute im Koalitionausschuss darüber, ob Andrej Holm zurück treten soll oder nicht. Am Ende konnte sich die Linke durchsetzen - Holm bleibt vorerst Staatssekretär.

Dem parteilosen Politiker wird vorgeworfen, seine hauptamtliche Tätigkeit als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) des Staatssicherheitsdienstes der DDR vertuscht und gegenüber der HU Berlin Angaben in seinem Lebenslauf gefälscht zu haben. Der Berliner SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier hatte daher den Rücktritt des von den Linken berufenen Staatssekretärs gefordert. Kohlmeier ist der erste SPD-Politiker, der dies fordert. Auf seiner Hompeage bezeichnete er Holm am Freitag als "untragbar" .

An dem Koalitionsausschuss nahmen neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und SPD-Fraktionschef Raed Saleh für die Linken Kultursenator Klaus Lederer, Parteichefin Katina Schubert und die Chefin von Holm, Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher, teil. Die Grünen waren mit ihren Fraktionschefinnen Antje Kapek und Silke Gebel sowie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop vertreten.

Der umstrittene Andrej Holm bleibt vorerst weiter Bau-Staatssekretär. Das ist nach rbb-Informationen das Ergebnis eines rund vierstündigen Krisentreffens der rot-rot-grünen Koalitionsspitzen im roten Rathaus, das am späten Freitagabend zu Ende gegangen ist. Einigkeit gab es dem Vernehmen nach aber nicht über diese Entscheidung. Die Runde hat demnach vereinbart, dass man zunächst das Ergebnis der Untersuchungen der HU Berlin abwarten will.

Zwar machte der aus Ost-Berlin stammende Kohlmeier deutlich, dass 27 Jahre nach dem Mauerfall nun auch die Zeit gekommen sei zu vergeben. Holm fehle aber die nötige Redlichkeit im Umgang mit seiner Biografie, so der SPD-Rechtspolitiker, der seinen Wahlkreis in Kaulsdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat. "Es ist nicht die Verpflichtung bei der Stasi als Jugendlicher, sondern der Umgang damit, der mich an der Eignung von Andrej Holm für ein politisches Spitzenamt zweifeln lässt", schrieb Kohlmeier.

"Wenn Andrej Holm bei der Stasi war, sollte er den Arsch in der Hose haben und dazu stehen. Dieses Rumgeeier, diese Ausreden, sich nicht erinnern zu können, diese Halbwahrheiten und der gefälschte Lebenslauf zerstören das Vertrauen in die Redlichkeit von Herrn Holm." Das Fazit des SPD-Politikers: "Ich würde mir wünschen, dass Andrej Holm aus der tagelangen Diskussion die Konsequenzen zieht", schrieb Kohlmeier.