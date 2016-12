Müller trifft mehr als 70 Bürgermeister in Rom

Mehr als 70 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Europa und Teilen Nordafrikas tauschten sich auf der Tagung "Europa: Flüchtlinge sind unsere Brüder" darüber aus, wie Geflüchtete möglichst gut integriert werden können. Eingeladen hatte zu der Konferenz die Päpstliche Akademie der Wissenschaften. Bürgermeister seien jene Amtsträger, die am nächsten an der Bevölkerung seien. Deshalb müssten sie bestmöglich für die Aufnahme und Integration von Migranten und Flüchtlingen ausgerüstet werden, teilte die Akademie vorab mit.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat dafür plädiert, die Integration von Flüchtlingen nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance zu begreifen. "Wenn wir uns statt über die Gefahr des Scheiterns mehr über das Gelingen der Integration unterhalten, kann daraus auch die Chance für ein gerechtes und humanes Europa werden", sagte Müller am Freitag bei einer internationalen Konferenz im Vatikan.

"Am schwersten ist das Wort Eichhörnchen"

Nicht nur Michael Müller interessierte sich für Tipps, wie andere Bürgermeister die Aufgabe zu bewältigen versuchen - das galt auch umgekehrt. Schließlich hat Berlin im eurpäischen Vergleich eine Sonderrolle und die versuchte der frisch wiedergewählte Regierungschef herauszuschälen. In einer Rede erinnerte Müller am Freitag an den Fall der Berliner Mauer 1989 und die Überwindung der Teilung Europas. Heute gelte es, Haltung zu zeigen gegenüber denjenigen, die wieder neue Mauern bauen wollten. Berlin als eine um 40.000 Einwohner pro Jahr wachsende Stadt habe 2015 binnen weniger Monate zusätzlich rund 100.000 Flüchtlinge aufgenommen.

Die Städte dürften bei der Integrationsleistung nicht alleingelassen werden. "Es ist eine Aufgabe, die uns noch viele Jahre fordern wird", sagte Müller. Er ist einer von 21 deutschen Bürgermeistern auf der Tagung, die Deutschen bilden die größte Gruppe dort.



Sein Dresdner Amtskollege Dirk Hilbert (FDP) sagte, seine Stadt habe in jüngster Zeit international einen "zweifelhaften Bekanntheitsgrad" erlangt. "In Dresden gebe es "eine tief gespaltene Stadtgesellschaft". Den fremdenfeindlichen Gruppen stehe "eine große Gruppe des städtischen Bürgertums" gegenüber, die sich bis zur Erschöpfung für die Integration der Flüchtlinge einsetze. Die Konferenz im Vatikan endet am Samstag.