Kritik hat es schon länger gegeben, jetzt zieht die Berliner Polizei die Konsequenz: 2017 wird es in der Hauptstadt keine 24-Stunden-Aktion gegen Temposünder mehr geben. Stattdessen ist ein Verkehrssicherheitstag geplant.

Während der 24-stündigen Aktion im April hätten sich zwar viele Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten, teilte die Polizei mit. Schon zwei, drei Tage nach der Aktion sei davon aber nicht mehr viel zu merken gewesen.

Die Berliner Polizei will sich im kommenden Jahr an keinem weiteren Blitz-Marathon gegen Temposünder beteiligen. Die Polizei begründete das mit dem sehr geringem Nutzen, der einem großen Aufwand gegenüberstehe.

Bilanz des Blitzmarathons in der Region

Stattdessen soll es im kommenden Jahr einen Verkehrssicherheitstag geben. Dabei ist geplant, nicht nur die Geschwindigkeit zu überprüfen, sondern auch, ob alle Insassen angeschnallt sind, und ob das Handyverbot am Steuer eingehalten wird. Die Einzelheiten sollen noch mit den anderen Bundesländern abgesprochen werden.

Vor der jüngsten 24-Stunden-Großaktion war die Polizei von mehreren Seiten kritisiert worden. So bezweifelte der Verband der Verkehrspsychologen, dass die Kontrollen einen nachhaltigen Effekt auf das Verhalten der Autofahrer haben könnten. Der ADAC bemängelte, dass die wirklichen Raser durch die Kontrollen nicht erwischt würden, sondern vor allem Autofahrer mit geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitungen.



Brandenburgs Polizeigewerkschaftschef Andreas Schuster sprach von einer Show-Veranstaltung, die die Polizei personell enorm belaste. Raser müssten vielmehr jeden Tag aufs Neue fürchten, an den Stellen geblitzt zu werden, an denen sie extreme Gefährdung auslösten.