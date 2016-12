Am späten Montagabend wurde vielen Berliner Facebook-Nutzern die Frage gestellt: "Bist du in Sicherheit?" Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt bei der Gedächtniskirche verbreitete sich die Anfrage des sogenannten Safety Checks rasend schnell unter Nutzern, die in dem sozialen Netzwerk Berlin als Wohnort angegeben haben.

"Was wir gestern gesehen haben, war ein Community-aktivierter Safety Check", sagte Facebook-Sprecher Stefan Stojanow am Dienstag gegenüber rbb|24. "Wenn in einem bestimmten Gebiet bestimmte Begriffe in einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Anzahl gepostet werden, werden diese Menschen gefragt: 'Bist du in Sicherheit?' und 'Möchtest du wissen, ob deine Freunde in Sicherheit sind?'"



Einmal ausgelöst verbreitete sich demnach der Safety Check wie ein Schneeballsystem weiter: Wer angab in Sicherheit zu sein, konnte eine Anfrage an seine Berliner Kontakte stellen, was diese wiederum an ihre Kontakte aus der Stadt weiterleiteten.