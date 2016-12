Der Zuschauer Berlin Freitag, 30.12.2016 | 15:31 Uhr

Ehrlich gesagt - mich beruhigt diese Wendung sehr. Es wäre wirklich nicht schön gewesen, wenn irgendwie der Eindruck in der Welt entstanden wäre, dass bei der Berliner Polizei Tatverdächtige misshandelt werden. Es wäre übrigens auch für den Betroffenen nicht schön gewesen.



Allerdings: Wenn in einer aktuellen Terrorlage jemand dringend tatverdächtig ist, weil es sehr konkrete Zeugenaussagen gibt, dann habe ich auch Verständnis dafür, wenn er in dieser konkreten Situation nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst wird. So traurig es klingt: Die Opfer auf dem Breitscheidplatz waren zur falschen Zeit am falschen Ort, und der ehemalige Tatverdächtige war ebenso zur falschen Zeit am falschen Ort. So ist das in Zeiten des Terrorismus.