Auch Innensenator Geisel für Kameras an ausgewählten Orten - Berliner Senat diskutiert Ausweitung der Videoüberwachung

30.12.16 | 12:29 Uhr

Die Diskussion um mehr Videoüberwachung wird den Senat 2017 beschäftigen. Im Koalitionsvertrag kommt sie nicht vor, doch Michael Müller sprach sich zuletzt für mehr Kameras im öffentlichen Raum aus. Die Koalitionspartner halten noch dagegen, die Opposition will Taten sehen.

Der Senat will sich in seiner Jahresanfangsklausur am 9. Januar auch mit der Frage zusätzlicher Videoüberwachung in Berlin beschäftigen. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag bei radioeins. Die Diskussion darüber, ob öffentliche Plätze künftig stärker mit Kameras überwacht werden sollen, war im Zuge der Ermittlungen nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz erneut aufgekommen. Am Donnerstag hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) seinen bisherigen Widerstand gegen die Idee aufgegeben. "Ich hoffe, dass es in dieser Frage Bewegung gibt", sagte er dem rbb.

Hintergrund "Straftaten deutlich schneller aufklären" - Müller für mehr Videoüberwachung in Berlin Der Terroranschlag vom Breitscheidplatz, aber auch der Angriff auf einen Obdachlosen haben die Diskussion um die Videoüberwachung neu entfacht. Kurz nach dem Anschlag war der Berliner Senat noch gegen mehr Kameras, doch die Stimmung hat sich gedreht.



Vorsichtige Zustimmung aus der Innenverwaltung

Andreas Geisel verwies auf Erfahrungswerte: "Kriminalität verhindern können Kameras nicht, das zeigen alle Untersuchungen." Aber die juristische Verfolgung werde dadurch besser und schneller, sagte er. Am Wochenende hieß es aus der Innenverwaltung noch, man wolle sich in dieser Frage nicht unter Druck setzen lassen. Die Ermittlungsergebnisse rund um die Anschläge vom Breitscheidplatz müssten abgewartet werden. Eine Hintertür hielt man sich dennoch offen: Das Thema müsse angesichts der veränderten Lage neu bewertet werden, sagte ein Sprecher. Zugleich müsse man "aufpassen, dass das nicht die Stunde der Populisten wird." Er sprach sich vor allem für mehr Beamte auf den Straßen aus. Geisel bewertete Müllers Aussage aber nicht als politische Kehrtwende. "Wir haben bereits 15.000 Kameras in Berlin im Einsatz, 14.000 davon im Bereich der BVG."

Polizeipräsident "sehr aufgeschlossen"

Dort seien die Kameras besonders wirkungsvoll, sagte auch Polizeipräsident Klaus Kandt am Freitag im rbb inforadio. "Wir sind damit in der Lage, Straftäter zu finden und Straftäterserien zu stoppen." Als letztes Beispiel nannte Kandt, dass der so genannte U-Bahn-Treter gefasst werden konnte. Man könne aber nicht die ganze Stadt überwachen, es gehe um "relevante Plätze", wo sich viele Menschen aufhalten und viele Straftaten geschehen. Der Diskussion über mehr Videoüberwachung sehe er "gespannt" entgegen. "Ich bin da sehr aufgeschlossen, will der politischen Diskussion aber nicht vorgreifen", so Kandt. Bis zur Wahl war die CDU für das Innenressort zuständig. Frank Henkel hatte sich mehrfach für mehr Videoüberwachung ausgesprochen. Einen entsprechenden Antrag hat die CDU-Fraktion bereits eingebracht. Fraktionschef Florian Graf verwies darauf, dass er am 12. Januar im Plenum des Abgeordnetenhauses diskutiert werde - drei Tage nachdem sich die Koalition zum Thema berät. Graf forderte den Regierenden Bürgermeister am Freitag auf, seine Worten Taten folgen zu lassen und "Rot-Rot-Grün auf Kurs" zu bringen.

mehr zum thema Nach Anschlag in Berlin - CDU drängt Senat zu mehr Videoüberwachung Nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz ist die Debatte über Videoüberwachung neu entbrannt. Nach Bundesinnenminister Thomas de Maizière drängt auch die Berliner CDU auf mehr Überwachung. Rot-Rot-Grün will sich aber nicht unter Druck setzen lassen.

Koalitionspartner bisher gegen Videoüberwachung

In der Koalition ist vor allem die Linke gegen Videoüberwachung. Ihr innenpolitischer Sprecher Hakan Tas sagte am Dienstag, dass sie nicht wirkungsvoll genug sei. Erfahrungen im Ausland hätten gezeigt, dass sie nicht helfe, Straftaten zu verhindern. Stattdessen müssten mehr Polizisten eingesetzt werden. Auch die Grünen sind gegen mehr Videoüberwachung. Allerdings forderten sie in der Vergangenheit mehrfach, zunächst die Überwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln zu evaluieren. So ließe sich einerseits die Wirksamkeit feststellen, andererseits überprüfen, ob es möglicherweise Orte gibt, die tatsächlich stärker überwacht werden könnten. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux, sagte der "taz", jetzt kurzfristig mehr Kameras in Berlin zu installieren sei ein "Hirngespinst". Die Einführung von mehr Videoüberwachung würde Jahre dauern.

Zuletzt drei Fahndungserfolge durch Kamerabilder

Auch die FDP schlägt sich auf die Seite der Überwachungsgegner. "Richtig ist, dass es Taten gibt, die durch Videoüberwachung aufgeklärt werden können, aber noch erheblich mehr Taten werden seit jeher durch Polizisten aufgeklärt", sagte ihr innenpolitischer Sprecher Marcel Luthe. Er sei deshalb für mehr Vollzugsbeamte und eine bessere Ausstattung der Polizisten. Die AfD ist für die Ausweitung der Videoüberwachung. "Dank Videobeweis" habe man Straftäter schneller ermitteln können, sagte Fraktionschef Georg Pazderski. Die Berliner Polizei verzeichnete zuletzt innerhalb weniger Tage drei Fahndungserfolge mit Kamera-Bildern. Durch die öffentliche Fahndung mit Fotos konnte der sogenannte U-Bahn-Treter gefasst werden. Sieben Jugendliche wurden identifiziert, die einen Brandanschlag auf einen Obdachlosen verübt haben sollen. Am Donnerstag stellte sich zudem eine 16-Jährige, die im September mit einem Begleiter eine Jugendliche am S-Bahnhof Spandau geschlagen und getreten haben soll. Auch in diesem Fall hatte die Polizei ein Foto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf dem die beiden mutmaßlichen Täter gut zu erkennen sind.