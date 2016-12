Der Prozess um den Brandanschlag auf eine Turnhalle in Nauen wäre fast ins Stocken geraten - weil ein Schöffe die Aussagen eines Angeklagten lauthals als "Quatsch" bezeichnete. Zwei Verteidiger stellten deshalb Befangenheitsanträge - am Mittwoch aber lehnte das Gericht diese Anträge ab.

Der Prozess um den Brandanschlag auf eine Turnhalle in Nauen geht am Donnerstag wie geplant weiter. Das Potsdamer Landgericht hat vier laufende Befangenheitsanträge abgelehnt. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch dem rbb. In dem Verfahren müssen sich sechs Männer aus der rechten Szene verantworten, ihnen wird noch eine Reihe weiterer ausländerfeindlicher Taten zur Last gelegt.

Einer der beiden Schöffen hatte einen Angeklagten laut und deutlich gefragt, ob er denke, dass ihm irgendeiner den Quatsch glaube, den er da erzähle. Zwei Verteidiger hatten daraufhin Befangenheitsanträge gestellt – erst gegen den Schöffen, dann gegen die ganze Kammer. Anträge gegen Richter wegen "Besorgnis der Befangenheit" gehören zum Instrumentarium jedes Strafverteidigers, meist fallen sie durch. Diesem Antrag jedoch räumten viele Experten gute Chancen ein.