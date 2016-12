Das Land Brandenburg hat die Zuschüsse für den Religionsunterricht an den Schulen deutlich erhöht. Die beiden Kirchen erhielten gut eine Million Euro zusätzlich für die Finanzierung des Unterrichts, teilte das Bildungsministerium am Montag mit. Auch der Humanistische Verband (HVD), der an einigen Schulen Weltanschauungsunterricht organisiert, erhält zusätzlich 47.000 Euro. Die Gesamtzuwendung für Kirchen und HVD steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 Prozent.

Die Landesregierung begründete die Erhöhung unter anderem mit einem raueren gesellschaftlichen Klima. In Zeiten, in denen es gerade in den sozialen Medien Beschimpfungen, Hass und Hetze gebe, seien "Zuwendung, Menschlichkeit und Miteinander wichtig", sagte Bildungsminister Günter Baaske (SPD) zu der Vereinbarung. "Dazu leisten die Kirchen und der Humanistische Verband in den Schulen einen wichtigen Beitrag."