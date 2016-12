In Brandenburg leben fast eine halbe Million Menschen mit Behinderung. Das ist jede fünfte Person im Land. Ihr Leben will Sozialministerin Diana Golze einfacher machen, gibt aber zu: "Es liegt noch viel Arbeit vor uns."

Es gehe um mehr als Toiletten, die für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. So hatte Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (Linke) vor vier Monaten das behindertenpolitische Maßnahmenpaket des Landes angekündigt. Am Dienstag hat das Kabinett das Maßnahmenpaket beschlossen. Der Plan soll die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung in den nächsten fünf Jahren verbessern. Damit werde das 2011 eingeführte erste Paket fortgeschrieben, sagte Golze. Aus diesem sei bisher noch nicht alles erreicht worden.