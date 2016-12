Die Grünen im EU-Parlament haben die Deutsche Ska Keller an die Fraktionsspitze gewählt. Die 35-Jährige aus Guben im Brandenburger Kreis Spree-Neiße folgt auf Rebecca Harms. Diese hatte ihren Abschied mit Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Fraktion zu wichtigen Themen wie Flucht, Sicherheit oder den Beziehungen zu Russland begründet.

Ska Keller, die bei der Europawahl 2014 als Spitzenkandidatin der europäischen Grünen angetreten war, war zuvor bereits eine von sieben Vize-Vorsitzenden der Fraktion. Sie engagiert sich in ihrer politischen Arbeit unter anderem für mehr Bürgerbeteiligung, gegen das geplante Handelsabkommen TTIP und eine Erweiterung der Tagebaue in ihrer brandenburgischen Heimat.

"Es geht mir darum, dass wir als Fraktion gemeinsam in die kommenden Auseinandersetzungen ziehen", sagte Keller am Dienstag in Straßburg. Und "dass wir Grüne uns noch mehr als europäische Familie aufstellen". Sie verstehe ihre Fraktion dabei als Gegenpol zu Rechtspopulisten und Nationalisten im Parlament. Der Belgier Philippe Lamberts wurde als zweiter Vorsitzender im Amt bestätigt.