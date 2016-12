Schröter will Landräte durch Kreistag wählen lassen - CDU warnt vor "Putsch gegen das geltende Wahlrecht"

02.12.16 | 20:10 Uhr

Ein Vorschlag von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter sorgt für Ärger: Nach der Kreisreform will der SPD-Politiker die Landräte nicht mehr direkt, sondern wieder vom Kreistag wählen lassen. Die CDU befürchtet einen "Schlag gegen die Demokratie".



In Brandenburg ist ein heftiger Streit um die Direktwahl der Landräte entbrannt. Bei der Vorstellung der Verwaltungsstrukturreform hatte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag vorgeschlagen, die Landräte nach Bildung der neuen Landkreise ab 2019 wieder durch die Kreistage wählen zu lassen. Doch die CDU pocht darauf, die Repräsentanten der Landkreise auch künftig direkt durch die Wählerinnen und Wähler bestimmen zu lassen.



Schröter fürchtet, dass Posten nicht besetzt werden können

Der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Sven Petke, nannte das Vorhaben Schröters am Freitag "einen Putsch gegen das geltende Wahlrecht in Brandenburg". Dahinter stehe die klare Absicht, "unabhängig vom Wählerwillen die Macht der SPD zuzuschieben". Schröter hatte vorgeschlagen, dass über die kurz vor der Reform neu zu besetzenden Landratsposten direkt von den Kreistagen entschieden werden solle. Zudem sollten auch die ersten Landräte der veränderten Kreise vom Kreistag bestimmt werden. Damit soll verhindert werden, dass unmittelbar nach der Kreisreform 2019 Posten zunächst unbesetzt blieben, weil etwa noch Stichwahlen oder Klagen anhängig sind.

Scharfe Kritik von freien Wählern

Auch die Freien Wähler übten scharfe Kritik an Schröter und Rot-Rot. Bereits Mitte Oktober hatten sie auf einer Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass die Landesregierung die Amtszeiten der Landräte "per Dekret" um ein Jahr verlängern wolle. "Das Aussetzen vorgesehener demokratischer Wahlen lässt sich mit einer Verwaltungsreform nicht rechtfertigen", kommentierte der Landtagsabgeordnete Péter Vida das rot-rote Vorhaben.

Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) erklärte: "Das Aussetzen von Wahlen verstößt gegen das höchste demokratische Grundrecht der Bürger und ist ein schwerer Schlag gegen die Demokratie in unserem Land." Vor 2010 wurden die Landräte in Brandenburg grundsätzlich vom Kreistag gewählt. Seitdem sind Direktwahlen vorgesehen, die jedoch regelmäßig an zu geringer Wahlbeteiligung scheitern.

Wahlen scheitern regelmäßig an zu geringer Beteiligung

So lag die Wahlbeteiligung am vergangenen Sonntag im Landkreis Oder-Spree bei nur 31,8 Prozent - oder 48.873 Stimmen. Doch auch bei höherer Wahlbeteiligung ist die Wahl eines Landrats nicht unbedingt sichergestellt, denn laut Paragraf 72 des Kommunalwahlgesetzes muss der Wahlsieger 15 Prozent aller Wahlberechtigten auf sich vereinigen (Quorum). Zum Vergleich: In Oder-Spree kam Rolf Lindemann von der SPD im ersten Wahlgang lediglich auf 17.748 Stimmen - deutlich zu wenig, um das Quorum zu erfüllen. Aktuell liegt es bei rund 23.000 Stimmen.



Weil die Direktwahl zu keinem Ergebnis führte, musste der Landrat in acht von 14 Fällen - wie schon vor 2010 - vom Kreistag gewählt werden. Lediglich in zwei Fällen führte die Wahl gleich im ersten Anlauf zu einem Ergebnis: In der Prignitz 2014 (Wahlbeteiligung: 34,8 Prozent) und in Dahme-Spreewald 2015 (Wahlbeteiligung: 36,8 Prozent). Nur in drei Fällen (Oberspreewald-Lausitz 2010, Märkisch-Oderland 2014 und Potsdam-Mittelmark 2016) führte die Stichwahl zu einem Ergebnis. Reformvorschläge, wie zum Beispiel das Quorum zu senken oder die Landratswahlen künftig mit Landtags- oder Bundestagswahlen zu koppeln, wurden zwar wiederholt diskutiert, aber im vorigen Jahr erstmal auf Eis gelegt. Zunächst will die Landesregierung die Kreisgebietsreform in trockene Tücher bringen.