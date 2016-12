Vogelsänger sagt Altlasten-Beseitigung zu - Land will Mülldeponie Neuendorf auf eigene Kosten räumen

22.12.16 | 19:18

In Neuendorf (Potsdam-Mittelmark) lagern schon seit Jahren viele tausend Tonnen Müll - und die Beseitigung der mehr oder weniger wilden Deponie ist kostspielig. Am Donnerstag nun hat der brandenburgische Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) angekündigt, die Deponie auf Kosten des Landes zu "beräumen". Die Umsetzung des Sanierungskonzeptes könne beginnen. Am kommenden Mittwoch werde er zusammen mit Amtsdirektor Thomas Hemmerling über das weitere Verfahren informieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Umweltministeriums.

"Altlasten sind tickende Zeitbomben"

"Bei diesen Altfällen aus den Neunzigerjahren stehen wir als Land immer vor der Frage, ob und wie viele Steuermittel wir einsetzen", so der Minister. Für die betroffenen Gemeinden seien solche Sanierungen meist nicht zu stemmen, und nicht überall gebe es Investoren, die im Gegenzug für die Übernahme Geld für die Müll-Entsorgung bereitstellten. Ungesicherte Altlasten seien jedoch immer tickende Zeitbomben. Häufig komme es zu Bränden, auch spielende Kinder seien gefährdet, teilte der SPD-Politiker mit. Außerdem würde bereits vorhandener Müll immer neuen Müll anziehen, so der Minster weiter. "Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, in den kommenden Jahren nach und nach Problemfälle aus den Weg zu räumen."

Anwohner schimpfen seit Jahren

Die Geschichte der Mülldeponie Neuendorf beginnt mit dem Ende der DDR. Bis zur Wende waren auf dem Gelände Kartoffeln sortiert worden. Ein Unternehmen, das sich eigentlich der Abfalltrennung verschrieben hatte, ließ sich Anfang der 1990er-Jahre in Neuendorf nieder. Doch eine Sortieranlage wurde nie errichtet. Im Jahr 2002 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Seitdem hat Neuendorf ein massives Müllproblem - und das macht die Anwohner wütend. Das sei eine Verschandelung schöner Natur am Rande des Naturschutzparks Hoher Fläming, schimpft Helmut Köppke, Mitglied des SPD-Ortsvereins. "Woanders wären sie stolz auf so schöne Natur, wie wir sie im Hohen Fläming haben, und hier wird alles vermüllt", sagt der 69-Jährige. Doch ein Ende ist in Sicht.



Müllberge sollen ab dem Frühjahr beseitigt werden