Angeklagter berichtet von Einschüchterung - "Es hat mich verängstigt und verunsichert"

08.12.16 | 17:31 Uhr

Im Prozess um den Brandanschlag auf eine Turnhalle in Nauen hat am Donnerstag ein Angeklagter seine Aussage widerrufen - bereits zum zweiten Mal. Er sprach von Angst und Einschüchterung. Er ist nicht in Untersuchungshaft und lebt nach wie vor in Nauen. Von Lisa Steger



Seit Ende November müssen sich im Potsdamer Landgericht sechs Männer verantworten. Sie sollen im August vergangenen Jahres eine Sporthalle im havelländischen Nauen in Brand gesetzt haben, damit dort keine Flüchtlinge einziehen. Kopf der Gruppe soll ein 29 Jahre alter Nauener sein, der bis zu seiner Festnahme NPD-Stadtverordneter war und auch schon ein paar Jahre für die rechtsextreme Partei im Kreistag Havelland saß. Die Mitglieder der Gruppe sollen auch für weitere Taten verantwortlich sein - zum Beispiel für eine Sprengstoffexplosion vor einem Supermarkt. Fünf der sechs Männer sind wegen "Bildung einer kriminellen Vereinigung" angeklagt.

Zurück auf Anfang

Einer der Angeklagten, der 32 Jahre alte Christian B., hockt blass auf seinem Stuhl, sein Verteidiger Thomas Arndt liest eine Erklärung vor. Darin widerruft der Angeklagte seine Aussage - und das nun schon zum zweiten Mal. Am ersten Prozesstag, dem 24. November, hatte der 32-Jährige seinen Anwalt erklären lassen, er sei in der Brandnacht mit dem Auto in Nauen herumgefahren, um Bescheid zu sagen, falls irgendwo Polizisten zu sehen wären. Der Hauptangeklagte – Maik S., NPD-Stadtverordneter in Nauen - habe ihm diesen Auftrag erteilt. Der 29-Jährige sei der Kopf der Gruppe gewesen und habe die Idee entwickelt, die Turnhalle anzuzünden.

Am zweiten Prozesstag, dem 29. November, wirkte Christian B. etwas durcheinander - und er nahm seine Anschuldigung zurück. Im Grunde wisse er gar nicht, ob Maik S. mit dem Brand überhaupt etwas zu tun habe, so Christian B. seinerzeit. Am Donnerstag nun die zweite Wende: Der Verteidiger erklärt für Christian B., dass er in Nauen nach dem Prozessauftakt einen Zettel am Auto fand mit dem Wort "Verräter": "Es hat mich verängstigt und verunsichert", so die Erklärung, "ich habe danach willkürlich ausgesagt mit dem Ziel, den Angeklagten Maik S. zu entlasten." Heute stellt Christian B. fest: Die erste Aussage stimmte doch. Der NPD-Politiker sei der Planer und Macher bei der Brandstiftung gewesen. Allerdings: "Niemand von uns wollte die Halle vollständig zerstören." Andererseits gab es, wie Christian B. heute selbst bekräftigt, ein Treffen bei ihm Zuhause ein paar Tage nach dem Brand: "Maik S. dankte uns und der Dennis W. wurde gelobt."

Klammheimliche Freude

Die Kammer ruft den 18 Jahre alten Nauener Dominik H. in den Zeugenstand – er hat mit der NPD zusammen ein paar Mal gegen das geplante Flüchtlingsheim demonstriert. Frappierend offen teilt der 18-Jährige mit: "Keiner war meines Erachtens nach dem Brand traurig darüber. Halb Nauen war darüber nicht traurig." Niemand hat es bisher ausgesagt, doch es spricht vieles dafür, dass die Brandstifter damals glaubten, den Willen einer Mehrheit in die Tat umzusetzen. Zu tun, was andere wünschten, jedoch nicht wagten. Dominik H. hat sich am Tag nach dem Brand mit Freunden vor der Ruine getroffen, erzählt er. Danach ging es zusammen in die Kneipe. Für den Fall, dass Linke hinterher kämen, hatte Dominik H. "Messer und Schlagring dabei", berichtet er. Ihn begleitete Dennis W., der nun mit angeklagt ist. "Er hatte eine Tasche, in der Golf- und Baseballschläger waren."

Chronik eines angekündigten Brandes

Schon ein halbes Jahr vor dem Brand sollen die Angeklagten begonnen haben, die Nauener mit immer neuen Straftaten zu schikanieren, so die Anklage. Ein 19 Jahre alter Mann aus Ketzin sagt aus, er sei mit dem Hauptangeklagten in einer WhatsApp-Gruppe gewesen. Man kannte sich von Treffen, von Demos, von Flugblattaktionen. Als er von Farbbeutelwürfen auf das Büro der "Linken" erfuhr, sei er aus der Gruppe ausgetreten: "Ich wollte nicht mit solchen Sachen in Verbindung gebracht werden." Nach dem Brand tippte der 19-Jährige sofort auf Maik S. als Täter: "Ich hatte keine Kenntnisse, aber eine Vermutung." Ganz ähnlich sagte am Donnerstag auch Zeuge Dominik H.: "Ich habe es Maik S. zugetraut und seinen Freunden." Der Zeuge Romano N. hat mit der Ex-Freundin des Hauptangeklagten Maik S. eine Zeit lang in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt. Darum hat das Gericht ihn geladen. Die Frau hatte ihn eines Tages, kurz nachdem in Nauen das Auto eines Polen angezündet worden war, angerufen: Es lägen Handschuhe im Briefkasten. Die müssten verschwinden. Romano N. sagt aus, er habe ihr die Handschuhe zur Arbeitsstelle gebracht, nach Spiritus hätten sie gestunken: "Damit wollte ich nichts zu tun haben. Ich hatte eins und eins zusammengezählt." Den jetzt angeklagten Dennis W. hat Romano N. vor dem Brand einmal getroffen. "Er sagte, mal sehen, ob wirklich Flüchtlinge in die Halle einziehen." Es könne etwas passieren. "Ich sagte, schick' mir ein Bild, wenn's brennt." Nach dem Feuer erhielt der Zeuge tatsächlich ein Video von dem Brand auf sein Handy. Die Nummer konnte er jedoch nicht zuordnen, sagt Romano N. aus.

Schöffe darf bleiben

Der Prozess wurde am Donnerstag planmäßig fortgesetzt, nachdem das Gericht zuvor vier Befangenheitsanträge abgelehnt hatte. Anlass: Einer der beiden Schöffen hatte die Einlassung des angeklagten NPD-Politikers am ersten Prozesstag als "Quatsch" bezeichnet, den der Angeklagte wohl selbst nicht glaube. Daraufhin hatten zwei Verteidiger Befangenheitsanträge gestellt – erst gegen den Schöffen, dann gegen die ganze Kammer. Der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter hat sich im Prozess nicht dazu geäußert, warum die Anträge durchfielen. Nach rbb-Informationen heißt es in dem Beschluss, die Verteidiger hätten die Befangenheitsanträge zu spät gestellt und einen davon auch schlecht begründet. Darüber hinaus habe der Schöffe in einer dienstlichen Erklärung versichert, der Satz sei ihm "nur so herausgerutscht" und er sei nicht voreingenommen.