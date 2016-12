Besonders groß ist der Ablehnung unter Anhängern von SPD, AfD und CDU. Laut der von infratest dimap durchgeführten Umfrage sind jeweils mehr als 70 Prozent gegen das Vorhaben. Am meisten Befürworter hat die Reform unter Anhängern der Links-Partei (33 Prozent).

Die rot-rote Koalition in Brandenburg will aus 14 Landkreisen und vier kreisfreien Städten bis Mitte 2019 zehn Regionalverwaltungen machen. Besonders stark fällt die Ablehnung dagegen in den kreisfreien Städten aus, die mit der Reform in den umliegenden Landkreisen aufgehen sollen. Während im Berliner Umland "nur" 60 Prozent gegen die Reform sind, liegt der Wert in den kreisfreien Städten bei 73 Prozent. Fast 80 Prozent der Wähler glauben, dass Behördengänge in größer geschnittenen Landkreisen zu weit wären.