Nicht nur die Wolfspopulation nimmt in Brandenburg zu, sondern auch die Konflikte mit Bauern und Schäfern. Die Landesregierung will nun die Mittel für Schäden durch Wolfsangriffe aufstocken. Dem Brandenburger Bauernbund geht das nicht weit genug.

Die Brandenburger Landwirte beklagen zunehmend tote und verletzte Tiere durch Wolfsangriffe. Die Landesregierung plant nun, die finanziellen Mittel zum Schadensausgleich aufzustocken. Auch solle es mehr Geld geben, damit Vorsorge zum Schutz der Herden getroffen werden könne, kündigte Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde am Mittwoch in Potsdam an.

Der Geschäftsführer des Brandenburger Bauernbundes, Reinhard Jung, kritisierte, dass es immer mehr ein Wettrüsten der Herdenviehhalter für sichere Schutzzäune gebe. "Problemwölfe", die sich auf 1.000 Meter den Menschen näherten, müssten unkompliziert getötet werden: "Am Ende bleiben die Landwirte die Dummen, die die Schäden tragen müssen."

In jüngster Zeit hatten Bauernvertreter eine Bejagung des Wolfes ins Gespräch gebracht, weil die Zahl der gerissenen Schafe und Kälber steigt. Sie kritisieren zudem umständliche Entschädigungszahlungen.



Laut Wolfsmanagementplan ist nach Einzelfallprüfung ein Abschuss möglich, wenn Wölfe immer wieder Nutztierbestände angreifen, die mit Spezialzäunen gesichert sind, oder gegenüber Menschen ein atypisches Verhalten zeigen und so zur Gefahr werden. In Deutschland leben nach Angaben des Ministeriums 46 Rudel Wölfe - davon 22 in Brandenburg.