Im Juli 1994 bietet sich der Untersuchungshäftling Carsten S. aus dem Gefängnis heraus mit einem Brief an den Verfassungsschutz als Gesprächspartner zur rechtsextremen Szene an. Von November an gibt er bei regelmäßigen Treffen als V-Mann "Piatto" Informationen an die Behörde weiter. Wegen versuchten Mordes an einem nigerianischen Asylbewerber wird er im Mai 1995 zu acht Jahren Haft verurteilt.