Im Prozess um den Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen im August 2015 bemüht sich der als Rädelsführer angeklagte NPD-Politiker Maik S., das Verfahren mit allen Mitteln zu torpedieren. Nachdem die 1. Strafkammer des Landgerichts Potsdam zwei Befangenheitsanträge gegen die Richter abgelehnt hatte, stellte der ehemalige Stadtverordnete am Dienstag erneut einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Theodor Horstkötter. "Und ich will Widerspruch gegen die Weiterführung der Verhandlung einlegen, so ganz nebenbei", sagte S., nachdem Horstkötter die Fortsetzung des Prozesses angeordnet hatte.

In der Folge unterbrach S. die Verhandlung immer wieder durch Zwischenfragen. Nachdem das Gericht eine frühere Freundin von S. als Zeugin befragt hatte, nahm der NPD-Politiker die Frau persönlich in ein fast einstündiges Kreuzverhör. Die Zeugin schilderte, dass sie nach ihren Aussagen bei der Polizei in Nauen bedroht und tätlich angegriffen worden sei. Es seien auch Flugblätter in der Stadt verteilt worden, die sie mit einem Judenstern auf der Stirn zeigten. Aber auch die Polizeibeamten hätten sie bei der Vernehmung mit der Drohung unter Druck gesetzt, sie könne in Haft genommen werden, erklärte die Frau.

In den Vernehmungen hatte die Frau nach Angaben des Gerichts zu einer anderen angeklagten Straftat erklärt, dass vermutlich Maik S. die Scheiben eines Autos eingeschlagen habe. Diese Aussage relativierte sie vor Gericht nun deutlich. Die Zeugin erklärte, dass S. nach der Statur und dem Gang der vermummte Täter gewesen sein könnte. Sicher sei sie sich aber nicht.