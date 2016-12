Video: Abendschau | 09.12.2016 | Interview mit Elke Breitenbach: Sascha Hingst

Neue Berliner Sozialsenatorin - Breitenbach will Turnhallen schnell frei bekommen

09.12.16 | 20:35 Uhr

Am Tag nach der Ernennung begann gleich die Arbeit. Die neue Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) kündigte zum Amtsantritt an, ihren Schwerpunkt zunächst auf die Flüchtlinge in den Turnhallen und die Wohnungslosen zu legen.

Berlins neue Arbeits- und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) will ihre Schwerpunkte zunächst auf die Flüchtlingspolitik und die Lage der Wohnungslosen legen. Das kündigte sie am Freitagabend im rbb an. Beim Thema Flüchtlingsunterkünfte gebe es schon einige Ideen, über die sie bereits mit Finanzsenator Kollatz-Ahnen berate, so Breitenbach. Nach der ersten Senatssitzung am kommenden Dienstag könne sie dazu mehr sagen. Wichtig sei, die Turnhallen schnell wieder für die Sportvereine in der Stadt nutzbar zu machen.

Senat prüft, Flüchtlingsheime selbst zu betreiben

Vorstellbar sei auch weiterhin, dass die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales künftig in Eigenregie neue Flüchtlingsunterkünfte betreibe. Dafür müsse man allerdings neues Personal einstellen, schränkte sie ein. Auch die Wohnungslosenhilfe sei ein äußerst wichtiges Thema, so Breitenbach. Zunächst müssten genügend Plätze für die Kältehilfe zur Verfügung gestellt werden. Danach müsse das System für die Obdachlosen dem Bedarf angepasst werden, erklärte die Linke-Politikerin.

Breitenbach verteidigt Zahl der Staatssekretäre

Die neue Sozialsenatorin verteidigte die hohe Zahl an Staatssekretären im neuen Senat. Man habe nun zwei Verwaltungen mehr, allein dadurch sei die Zahl schon höher. Zudem habe man sich in der neuen Regierung viel vorgenommen und eine Menge Arbeit vor sich, sagte die neue Sozialsenatorin. Unter anderem müsse berücksichtigt werden, dass die Stadt weiter stark wachse. In ihrem Ressort gebe es aber nur einen Staatssekretär statt vorher zwei.