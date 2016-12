Stasi-Beauftragter will DDR-Akten nach Berlin holen

In Berlin lagert der größte Teil der Stasi-Akten. Experten wollen die Akten ins Bundesarchiv überführen, doch erst nach der Bundestagswahl soll darüber entschieden werden. Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Akten, hat inzwischen eine neue Vision.

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, will DDR-Unterlagen, die vom Bundesarchiv verwaltet werden, in der früheren Berliner Stasi-Zentrale zusammenziehen. "Das ist meine Vision. Verwahrung und Nutzung an einem Ort wären einfacher", sagte Jahn der Nachrichtenagentur dpa. Ressourcen der Archive zur Aufarbeitung der Vergangenheit könnten gebündelt werden.