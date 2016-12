In Berlin gerieten in diesem Jahr unter anderem Brandanschläge im August auf eine Flüchtlingsunterkunft in Buch (Pankow) sowie in Adlershof (Treptow-Köpenick) in die Schlagzeilen. Bei dem Brand in Pankow waren sechs Menschen verletzt worden. In Adlershof hatte es am selben Tag in einer Unterkunft gebrannt, nachdem laut Polizei ein Feuerwerkskörper durch ein offen stehendes Fenster geworfen worden war. Verletzt wurde dabei niemand.



In Brandenburg hatte es in diesem Jahr ebenfalls Übergriffe auf Asylunterkünfte gegeben. So verübten Unbekannte etwa im Oktober einen Brandanschlag auf eine Einrichtung in Jüterbog, in der unbegleitete Minderjährige leben. Verletzt wurde niemand, da Mitarbeiter das Feuer schnell löschen konnten.