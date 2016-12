Steigende Zahlen, menschenunwürdige Bedingungen - Die BVG will Obdachlose aus den Bahnhöfen holen

29.12.16 | 18:27 Uhr

BVG-Chefin Nikutta zeigt sich besorgt: In die beiden Kältebahnhöfe der Verkehrsbetriebe kommen in diesem Jahr nachts immer mehr Obdachlose. In einem Alarmbrief an den Senat pocht sie auf eine bessere Lösung für die Betroffenen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen Obdachlose aus den U-Bahnhöfen herausholen. BVG-Chefin Sigrid Nikutta hat deswegen einen Brief an den Berliner Senat geschrieben und eine bessere Lösung eingefordert. Das bestätigte BVG-Sprecherin Petra Reetz am Donnerstag rbb|24. Auslöser sei die gestiegene Zahl von Obdachlosen, die in den sogenannten Kältebahnhöfen übernachten, so Reetz. Das Verkehrsunternehmen öffnet im Winter jede Nacht die beiden Bahnhöfe Südstern und Schillingstraße für Wohnungslose. Die Zahl derer, die dieses Angebot annehmen, habe eine "neue Dimension" erreicht, so BVG-Sprecherin Reetz. Genaue Zahlen konnte sie nicht nennen, aber sie lägen im zweitstelligen Bereich. Der Brief stehe nicht in direktem Zusammenhang mit der Feuerattacke auf einen Obdachlosen im U-Bahnhof Schönleinstraße an Weihnachten. Er sei schon vorher verschickt worden.

Keine Toiletten, kein Wasser

Die Bahnhöfe seien ein "Notnagel", aber "kein Ort, an dem man sich im Winter dauerhaft gut aufhalten kann", betonte Reetz. So gebe es weder Toiletten noch fließend Wasser. In manchen Nächten sei die Situation "menschenunwürdig". In dem Brief fordert das Verkehrsunternehmen die Senatsverwaltung dazu auf, sich des Themas anzunehmen. "Als Verkehrsunternehmen haben wir nicht die Kompetenz, eine Notunterkunft anzubieten", so Reetz. Dafür brauche es andere Partner. "Wenn es eine Unterkunft gibt, können wir die Betroffenen dorthin fahren", so das Angebot der BVG. Anfang Januar soll es dazu laut Sprecherin ein Treffen mit der neuen Sozialsenatorin Elke Breitenbache (Linke) geben.

Längst nicht alle Betroffenen wollen in Unterkünfte

Das Vorstandsmitglied der Diakonie Berlin-Brandenburg, Martin Matz, sprach von einem nachvollziehbaren Anliegen. Dass U-Bahnhöfe keine geeigneten Schlafplätze darstellten, sei klar. Allerdings kämen gerade die Menschen, die sich über Nacht in den U-Bahnhöfen aufhalten, aus verschiedenen Gründen nicht in die Einrichtungen der Kältehilfe. Obdachlose hätten oft psychische Probleme und fühlten sich in den Notübernachtungen nicht wohl, betonte Matz. "Es wird daher kaum gelingen, diese Menschen per Bus zu den Notübernachtungen zu fahren." Fest stehe aber auch, dass es nicht genug Schlafplätze in der Berliner Kältehilfe für alle Obdachlosen gebe. Die Berliner Kältehilfe von Diakonie, Caritas und DRK bietet seit Anfang November bis Ende März bis zu 700 Schlafplätze. Davon sind laut Matz trotz milder Temperaturen durchschnittlich nur 70 ungenutzt. Schätzungen zufolge gibt es in Berlin rund 7.000 Obdachlose.

Angriff auf Obdachlosen sorgte für Entsetzen

Obdachlose halten sich aber in der kalten Jahreszeit nicht nur in den Kältebahnhöfen, sondern auch in anderen U-Bahnhöfen auf. In einem davon, in der Schönleinstraße in Neukölln, hatten über Weihnachten sieben Jugendlichen aus Syrien und Libyen versucht, einen 37-jährigen Wohnungslosen anzuzünden. Die Feuerattacke hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Durch schnelle Hilfe von Passanten blieb der Obdachlose unverletzt. Die mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft.