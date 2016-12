AfD-Kandidat fällt in Neuköllner BVV durch

Der Kandidat der AfD für einen Stadtratsposten in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Neukölln ist in der Wahl am Mittwochabend erneut durchgefallen. Der 54-jährige Bernward Eberenz erreichte bei der Sitzung im Rathaus Neukölln auch im zweiten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit.

Im ersten Anlauf hatten zehn Verordnete für Eberenz gestimmt, 35 gegen ihn, sieben hatten sich enthalten. Im zweiten Wahlgang war er auf 17 Ja-Stimmen gekommen - entgegen 35 Nein-Stimmen. SPD und Linke lehnten Eberenz geschlossen ab.

Bei der ersten Sitzung der neu konstituierten BVV hatte Eberenz aus formalen Gründen nicht zur Wahl antreten können. Wie bei der damaligen Sitzung gab es am Mittwochabend vor dem Rathaus an der Karl-Marx-Straße Proteste gegen die AfD. Die Partei will den Musiker und Übersetzer Eberenz zum Umweltstadtrat machen.

Nach der Wahlniederlage erklärten die Neuköllner Abgeordneten, an ihrem Kandidaten festhalten zu wollen. Bei der nächsten Sitzung im Januar will sie ihn wieder aufstellen. Der Stadtratsposten in Neukölln ist einer von sieben, die der AfD nach den Wahlen zu den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen zustehen.