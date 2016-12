BVV Pankow lässt Nicolas Seifert erneut durchfallen - AfD-Kandidat scheitert zum sechsten Mal bei Stadtratswahl

14.12.16 | 19:30 Uhr

Der AfD-Politiker Nicolas Seifert (42) ist auch im sechsten Durchgang der Stadtratswahl in Berlin-Pankow gescheitert. Die Bezirksverordneten stimmten am Abend mit deutlicher Mehrheit gegen ihn. Die Partei hat durch das Wahlergebnis das Recht, einen Stadtratskandidaten vorzuschlagen.



Der AfD-Kandidat Nicolas Seifert ist auch im sechsten Wahlgang bei der Stadtratswahl in Berlin-Pankow gescheitert. In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) erhielt Seifert am Mittwochabend zehn Ja-Stimmen und 35 Nein-Stimmen. Im Vorfeld der Wahl wies der Vorsteher der BVV, Michael van der Meer (Linke), eine Gruppe junger Männner wiederholt zurecht, weil sie Sprechchöre gegen die AfD angestimmt hatten.

SPD und Grüne begründeten ihre Ablehnung des AfD-Kandidaten unter anderem mit mangelnder Zuverlässigkeit. Als Stadtrat repräsentiere man den Bezirk nach außen, sagte Daniela Billig, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Dafür sei Nicolas Seifert ungeeignet. Er habe keine erkennbaren politischen Ziele, ergänzte Roland Schröder von der SPD. Seifert wirke auf ihn, als kandidiere er nur für das Amt, um seiner Partei einen Gefallen zu tun.

Als Stadrat würde Nicolas Seifert das Ordnungsamt sowie den Umwelt- und Naturschutz leiten. Übergangsweise machen dies zurzeit andere Stadträte. Zuvor war Seifert bereits an zwei Terminen im November in fünf Wahlgängen gescheitert. Laut Bezirksamt gibt es keine Beschränkung für die Zahl der Wahlgänge. Falls die AfD an ihrem Kandidaten Seifert festhält, könnte es eine siebte Abstimmung und sogar weitere geben.

BVV-Vorsitzender forderte neuen Kandidaten

Der Vorsitzende der BVV van der Meer hatte die AfD schon nach der letzten fehlgeschlagenen Wahl am 8. November dazu aufgefordert, einen neuen Kandidaten aufzustellen. Seifert sei offenbar nicht wählbar. Die AfD habe das Anrecht und die Pflicht einen Stadtrat zu stellen - dieser müsse für die Bezirksverordneten aber auch wählbar sein. In der BVV bestünden offenkundige Zweifel an der Eignung Seiferts. Er soll laut AfD in der IT-Branche tätig gewesen sein, im Internet sei aber nichts über ihn zu finden, kritisierte van der Meer damals. Zudem wies er auf Seiferts Verhalten gegenüber einem ZDF-Reporter bei einer AfD-Demonstration hin, das "die 'heute-show' so nett begleitet" habe. Seifert hatte dabei dem Reporter, der als Clown verkleidet war, die Perücke vom Kopf gerissen.



AfD steht weiterhin zu Seifert

Die AfD hatte es abgelehnt, einen anderen Kandidaten für den Stadtratsposten aufzustellen. "Wir stehen zu unserem Kandidaten Nicolaus Seifert, er ist qualifiziert für die Aufgabe. Seine Ablehnung durch die anderen Parteien ist eine reine Willkürhandlung", erklärte AfD-Pressesprecher Ronald Gläser dem rbb. Dass Seifert erneut nicht gewählt worden sei, sei kein schöner Zustand. "Aber den haben wir nicht zu verantworten. Wir haben das Vorschlagsrecht."

Die AfD zieht insgesamt mit acht Bezirksverordneten in das Bezirksparlament von Pankow ein. Das Proporzsystem, nach dem das Bezirksamt gebildet wird, verschafft der Partei das Vorschlagsrecht für einen Stadtratsposten.

AfD darf in sieben Bezirken Stadträte stellen

Der AfD stehen in sieben Berliner Bezirken Stadtratsposten zu. In Reinickendorf, Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick wurden die Kandidaten von den jeweiligen BVVen gewählt. In Lichtenberg, Neukölln und Pankow sind die Kandidaten bisher abgelehnt worden.