Eltern in Cottbus wollen gegen Kita-Gebühren klagen

Egal ob städtische oder private Kitas - Eltern in Cottbus sollen überall nach derselben Tabelle ihre Kita-Beiträge entrichten. Doch durch eine neue Gebührenordnung müssen einige Eltern mehr zahlen. Jetzt landet der Streit voraussichtlich vor Gericht.

Im Streit um die Erhöhung der Kita-Gebühren in Cottbus sind die Fronten inzwischen so verhärtet, das nun die Gerichte entscheiden müssen: Eltern haben eine Klage vorbereitet, die am Dienstag vorgestellt werden soll.

"Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir gar nichts mehr von der Stadt verlangen", sagte Matthias Loehr dem rbb. "Wir verklagen jetzt die Stadt." Loehr zeigte sich zuversichtlich, dass das Gericht die Gebührenverordnung letzlich für ungültig erklären werde, weil diese die Eltern unverhältnismäßig belaste.