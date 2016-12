In Berlin haben etwa 1500 Menschen gegen die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge demonstriert. Dabei habe es keine Zwischenfälle gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Demonstration hatte am Vormittag an der Turmstraße in Moabit begonnen und war bis zum Platz des 18. März gezogen. Auf Fotos in den sozialen Medien waren Transparente mit den Worten "Stop Deportation" und "Afghanistan ist nicht sicher!" zu sehen.