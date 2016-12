In Reaktion auf den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz sind in der Berliner Innenstadt am Mittwoch verschiedene Demonstrationen angekündigt. So hat das rechte Bündnis "Ein Prozent" eine Mahnwache "im Gedenken an die vielen Opfer" angemeldet. Die Veranstaltung sei ein Ersatz für den wöchentlichen "Merkel muss weg-Mittwoch", heißt es auf der Facebook-Seite zu der Veranstaltung.

Laut der rechten Initiative haben auch Brandenburgs AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sowie Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke ihr Kommen zugesagt. Die Mahnwache soll um 18 Uhr am Kanzleramt stattfinden und voraussichtlich vor allem ein Protest gegen die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel sein. Neben der Mahnwache wird im Internet zudem zu einer Demo unter dem Motto "Grenzen dicht machen" aufgerufen - ebenfalls ab 18 Uhr vor dem S-Bahnhof Zoologischer Garten am Hardenbergplatz.



Die linke Szene in Berlin hat wiederum zum Gegenprotest aufgerufen. Das "Berliner Bündnis gegen Rechts" plant am Mittwoch für 17 Uhr ebenfalls eine Kundgebung am Hardenbergplatz. "Wir wollen ein Zeichen gegen die rechte Instrumentalisierung und rassistische Hetze in unmittelbarer Nähe des Tatortes setzen", schreiben die Organisatoren in ihrer Ankündigung.