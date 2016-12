Die Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel, Dietlind Tiemann, tritt im kommenden Jahr als Direktkandidatin der CDU bei der Bundestagswahl an. Die Christdemokraten nominierten sie am Samstag auf einer Mitgliederversammlung für den Wahlkreis 60. Laut "Märkischer Allgemeinen" erhielt die Kommunalpolitikerin 69 von 72 Stimmen.

Tiemann will den Wahlkreis vom bisherigen Mandatsträger Frank-Walter Steinmeier (SPD) übernehmen. Der Außenminister ist aussichtsreichster Kandidat auf das höchste Amt im Land: Er stellt sich als gemeinsamer Kandidat von Union und SPD zur Wahl des Bundespräsidenten am 12. Februar.