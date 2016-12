Die Berliner Polizei hat am Donnerstag offenbar Büros der Barmer Kranken-Versicherung in Berlin-Kreuzberg und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Berlin-Charlottenburg durchsucht. Das berichtet die Zeitung "B.Z." am Donnerstag. Von der Staatsanwaltschaft gab es zunächst noch keine Stellungnahme.