Erzbischof Koch mahnt Toleranz an

"Wir müssen Kontakte schaffen", so Koch in der rbb-Nachrichtensendung Brandenburg aktuell. Das setze voraus, dass man auf Menschen zugehe und sie einlade. Gleichzeitig wisse er, dass das nicht leicht sei. "Diejenigen, die zu uns kommen, werden uns auch verändern, und das macht manchen Angst. Integration bedeutet, selbst zu Veränderungen bereit zu sein."

Angesichts der Zuwanderung von Flüchtlingen hat der Berliner Erzbischof Heiner Koch ein Zusammenrücken der Religionen und Kulturen angemahnt. "Es ist völlig normal, dass das Fremde mir Angst macht", sagte Koch am Sonntagabend im rbb. Diese Angst lasse sich aber nur dadurch überwinden, dass Menschen aufeinander zugehen.

Eine Obergrenze für Flüchtlinge lehnte Koch ausdrücklich ab. Der katholische Erzbischof räumte ein, dass das Asylrecht von manchen Flüchtlingen missbraucht werde. "Aber Obergrenzen für Menschlichkeit kann es nicht geben."

Am Samstag hatte sich Berlins evangelischer Landesbischof Markus Dröge im rbb ähnlich geäußert. Er warnte vor einer Abschottung und rief dazu auf, möglicher Terrorgefahren mit Besonnenheit zu begegnen. "Eine Abschottung kann es in der globalisierten Welt gar nicht geben. Wir müssen lernen, mit Menschen unterschiedlicher Kultur und Religion zusammenzuleben", sagte Dröge am Samstag.