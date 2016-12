Im kommenden Jahr sollen in Brandenburg 17 illegale Müllablagerungen beseitigt werden. Nach einem Bericht der "Märkischen Allgemeinen" stehen dafür im kommenden Jahr rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. In den vergangenen Haushalten waren lediglich rund 150.000 Euro für solche Maßnahmen eingestellt worden. Insgesamt sprechen die Behörden dem Bericht zufolge von rund 100 über das Land verteilten illegalen Kippen.



Eine der ersten großen Müllablagerungen, die im kommenden Jahr beseitigt werden sollen, sind Müllberge in einer ehemaligen Kartoffelsortieranlage in Neuendorf (Potsdam-Mittelmark). Die Behörden hatten versucht, den privaten Betreiber für die Entsorgung zu verpflichten, allerdings war er nicht zu erreichen. Dem Bericht zufolge kaufte die Gemeinde Rabenstein die Anlage nun und erhält Fördermittel für die Entsorgung.