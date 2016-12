Staatssekretär soll am Dienstag ernannt werden

Die Staatssekretäre der rot-rot-grünen Regierung sollen am Dienstag ernannt werden, darunter auch der wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Andrej Holm. Trotz der Rückendeckung von Senatorin Lompscher fordert die CDU weiterhin, ihn nicht zu ernennen.

Der frisch gewählte CDU-Generalsekretär Stefan Evers erneuerte am Dienstag im rbb seine Zweifel, ob Holm geeignet sei, als Staatssekretär eine Funktion "mit hoher politischer Bedeutung und Symbolkraft" inne zu haben. "Ich glaube, ein Bodo Ramelow hatte gute Gründe, zu seinem Regierungsantritt deutlich zu machen, dass es mit ihm in der Thüringer Landesregierung keine hohen Funktionäre mit Stasi-Vergangenheit geben wird", sagte Evers im Interview mit radio eins . "Dass Michael Müller diese Notwendigkeit nicht sieht, bedauere ich schon sehr."

Am Dienstag sollen die Staatssekretäre der neuen rot-rot-grünen Regierung vereidigt werden. Das Hauptaugenmerk im Vorfeld liegt auf der Ernennung von Baustaatssekretär Andrej Holm, nachdem dessen Stasi-Vergangenheit zum Thema wurde . Vor allem die CDU fordert weiterhin, seine Ernennung zu stoppen.

Es gehe bei der Forderung nicht nur um die kurze Stasi-Tätigkeit als junger Mann, sondern auch um Holms Verhalten in den Jahren danach. "Sein linksextremes Kapitel ist für mich genauso ein Hinderungsgrund", machte Evers deutlich.



Dem Argument, dass eine Verhinderung Holms für einen Fehler - angesichts vieler Verfehlungen anderer Politiker, die nach wie vor in wichtigen Funktionen sind - unverhältnismäßig sei, begegnete Evers: "Wir reden nicht darüber, dass Herr Holm nachträglich in den Knast wandern sollte, sondern was diese Berufung vor allem für Opfer einer Zeit staatlicher Unterdrückung bedeutet."

Sollte die Ernennung nicht gestoppt werden, dann handele Müller nicht nur unsensibel, sondern "würde Berlin auch großen Schaden zufügen". Die CDU werde "das immer wieder ansprechen, wenn dafür Gelegenheit geboten ist".