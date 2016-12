Facebook will jetzt stärker gegen Fake News vorgehen. Internet-Aktivist Markus Beckedahl äußert im rbb-Interview Zweifel, dass das konsequent genug geschieht. Zumal offenbar jeder Mitarbeiter 2.000 Posts am Tag überprüfen muss - da bleiben pro Eintrag nur Sekunden.

Facebooks Ankündigung, verstärkt gegen Fake-News vorgehen zu wollen, hat den Internet-Aktivisten und Gründer von netzpolitik.org, Markus Beckedahl, nicht so recht überzeugt. Beckedahl sagte am Freitag im rbb, die von Facebook vorgeschlagenen Wege seien nicht alle überzeugend.

Facebook will in Deutschland stärker gegen Hasskommentare vorgehen. Bei einer Fragestunde in Berlin räumte Unternehmensgründer Mark Zuckerberg ein, bisher sei der Job hier nicht "ausreichend gut" gemacht worden. Lobende Worte fand er hingegen für Merkels Flüchtlingspolitik - und für Berlin.

Neben den Fake-News hat Facebook, das weltweit 1,8 Milliarden User hat, auch ein großes Problem mit Hass-Postings und Pornografie. Um diese zu filtern hat das soziale Netzwerk nach einem Bericht des SZ-Magazins vom Freitag den Dienstleister Arvato engagiert . Der habe 600 Mitarbeiter in Berlin, die nur Posts lesen und gegebenenfalls löschen. Die Lösch-Regeln, nach denen diese Mitarbeiter verfahren sollen, seien schwer zu verstehen und zudem streng geheim, so der Bericht. Nicht mal das Bundesjustizministerium werde darüber informiert.

Ein Mitarbeiter sagte dem Magazin, es gebe keine genauen Vorgaben, an denen sich das Löschteam orientieren solle. Ein blutiges und brutales Bild sei nicht per se ein Löschkandidat. Die Mitarbeiter seien angehalten so zu denken, wie Facebook es wolle: nämlich "wie Maschinen". Gelöscht werde nur in Kombination von Bild und Text. Beleidigungen werden nur bei präziser Wortwahl entfernt.



Dem Bericht zufolge soll jeder Mitarbeiter 2.000 Beiträge am Tag prüfen. Es blieben nur wenige Sekunden pro Post. Der Job sei schlecht bezahlt mit etwas mehr als dem Mindestlohn. Zudem würden die Mitarbeiter unter Arbeit psychisch leiden, denn sie müssten sich mit Inhalten wie Kindesmissbrauch und Mord beschäftigen. Dabei stehe ihnen nicht genügend professionelle Hilfe zur Seite.