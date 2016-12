anorak2 Hennigsdorf Mittwoch, 14.12.2016 | 10:55 Uhr

Dass Flughäfen auch Lärm machen liegt in der Natur der Sache. Sie deshalb alle schließen zu wollen ist Unsinn. Nach der Logik müsste man die ganze Stadt stilllegen.



Was ist nicht verstehe ist diese Besessenheit, mit der man in Deutschland Infrastruktur zerstört statt sie zu erhalten. Bei Flughäfen tobt sie sich besonders aus. Andere europäische Metropolen besitzen auch mehrere Flughäfen, z.B. London 6 Stück(!). Und je näher an der Stadt umso beliebter. Wieso man in Berlin bei wachsendem Flugverkehr meint, mit nur einem einzigen in der Größenordnung "untere Mittelklasse" auszukommen, verstehe wer will. Man hätte für längere Zeit mit 3 Stück leben können, und nach einer Weile vielleicht Ausschau nach einem 4. etwas außerhalb halten können.