Protestaktion gegen Krieg in Syrien

Von Berlin nach Aleppo sind es mehr als 3.000 Kilometer. Um gegen den Krieg in Syrien zu protestieren, hat eine Initiative dazu aufgerufen, diese Strecke gemeinsam zu Fuß zurückzulegen. In den sozialen Medien haben Tausende ihre Teilnahme zugesagt.

Bis Sonntagabend haben mehr als 2.700 Menschen ihre Teilnahme zugesagt. Demnach wollen sie zumindest einen Teil der Strecke mitgehen. Starten soll der Fußmarsch am Montag um 10 Uhr am Tempelhofer Feld unweit des U-Bahnhofs Paradestraße.

Um gegen den Krieg in Syrien zu protestieren, soll am Montag ein Fußmarsch von Berlin in die syrische Stadt Aleppo starten. Die Initiatoren haben auf Facebook zu dem "Civil March for Aleppo" aufgerufen.

Die in Berlin lebende Journalistin Anna Alboth hat den Marsch ins Leben gerufen, um den Menschen im syrischen Bürgerkrieg zu zeigen, dass sie nicht allein sind und dass an sie gedacht wird. Man könne nicht weiter dasitzen, es schrecklich finden, dass Kinderkrankenhäuser angegriffen werden und sagen, man sei machtlos - denn das stimme nicht, so Alboth.

Die über 3.000 Kilometer lange Strecke folgt in umgekehrter Richtung der sogenannten "Balkanroute". Alboth und ihre Helfer hoffen, dass sich in den nächsten drei Monaten in allen durchquerten Ländern viele Menschen anschließen.